В сытом, глянцевом и самом безопасном княжестве Монако произошел первый в истории этого государства теракт. И кто же за ним стоит? Как выясняется - украинцы. Взорвали очень крупного воротилу в сфере мошеннических колл-центров, а европейские следователи тычут еще и в сторону СБУ.

Европа, которая с упоением накачивала Киев оружием, думая, что война останется где-то там, за бугром, вдруг получила террор прямо у себя - на Лазурном Берегу. Теперь Киев опасается сокращения помощи. И правильно опасается. Европа хотела сдерживать Россию, а теперь, выходит, сдерживать придется украинский террор у себя под носом.

29 июня в 21:00 в одном из самых безопасных уголков планеты в подъезде элитного дома на улице Преподобного отца Луи Фролла раздался мощный взрыв. Мужчина оставил рюкзак у входной двери. Внутри была бомба, начиненная болтами, чтобы побольше убить.

Когда семья 58-летнего украинского олигарха Вадима Ермолаева подошла к подъезду, раздался взрыв. По данным СМИ, он, жена и сын находятся в критическом состоянии. Женщине уже ампутировали ноги. 13-летнего сына отбросило взрывной волной на 20 м. У него ожоги и осколочные ранения.

Киллер уже бежал из страны куда-то во Францию или Италию. В Монако все в шоке от произошедшего, как и в Европе. Чтобы сгладить реакцию сейчас, пытаются не квалифицировать инцидент как теракт. Почему? Да потому что признать теракт - значит признать, что Европа создала и накачала у себя под боком террористический режим.

Вадим Ермолаев - уроженец Днепропетровской области. Forbes Ukraine стабильно включал его в список богатейших людей. А по данным Интерпола, семейство Ермолаевых контролировало более 150 мошеннических колл-центров. В Европу он бежал после того как в 2023-м Украина ввела против него персональные санкции на 10 лет. Пишут, отказался делиться деньгами.

Жертвы его 15-тысячной телефонной мафии простираются от Эстонии и Литвы до Германии и Турции - в общем, вся Европа. Ущерб оценивается в 100 млн евро за три года. Плюс Россия, там в прошлом году мошенники украли почти 400 млрд рублей.

Олег Лушников, глава Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Они поставляют колоссальные объемы оружия в Украину, где оно бесконтрольно расползается. И то, что сейчас там какие-то внутренние украинские разборки решаются в Европе через теракты, взрывы, заказные убийства, я думаю, будет только нарастать. Это ситуация, когда все превращается уже в неконтролируемый хаос. Мне страшно представить будущее тихой, сытой, спокойной старушки-Европы. Им казалось, что это где-то там на Востоке. Теперь это приходит к ним ".

Итак, в Монако подорвали украинского "короля колл-центров". Его сын Артур Ермолаев, тоже в этой теме. В декабре 2025 года Интерпол задержал его на Кипре, в апреле 2026-го - признал виновным. Приговор - 5 лет условно, залог - 8,5 млн евро. И в тот же день Артур улетел частным джетом в Тель-Авив.

Для понимания: как разбирались с конкурентами в этой сфере. В феврале этого года на Бали нашли расчлененные останки 28-летнего украинца Игоря Комарова. Его похитили, пытали и требовали 10 млн долларов. Он совладелец тех самых колл-центров. Пишут, что официальный Киев хочет подмять этот высокодоходный криминальный бизнес под государственный колпак. Отсюда все эти разборки на Бали, в Монако. Где следующая остановка: Берлин, Париж, Лондон?

Французское Le Figaro пишет: следователи склоняются к версии, что за покушением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Французский политик Флориан Филиппо уже набросился на Зеленского: "Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!" Мэр французского города Фрежюс Давид Рахлин вообще задается риторическим вопросом: "Неужели киевский режим вышел из-под контроля?"

Европа, ты сама взрастила этот террористический киевский режим. Ты давала деньги, оружие, политическую и медиа поддержку. Ты закрывала глаза на коррупцию, на убийства, на мошенничество. А теперь удивляешься, что этот "неуправляемый" режим начал устраивать взрывы в твоих же городах? Европейцы обратили внимание на то, что покушение было совершено на бизнесмена, против которого Зеленский ранее ввел санкции.

Конечно, Киев уже все опроверг. Но факты - вещь упрямая, следы ведут в Киев. Украинские разборки докатились до самого респектабельного и безопасного места Европы. Теракт в Монако - не просто криминальная разборка. Это момент истины для всего западного проекта "Украина". Европа вложила в Киев сотни миллиардов евро, рассчитывая получить послушного сателлита, а получила неуправляемого монстра, который теперь угрожает безопасности самой Европы.