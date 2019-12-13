Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина продано за 4,6 млн рублей

Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина продано на аукционе за 4,6 миллиона рублей. По данным "Литфонда", произведение печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава была опубликована в феврале 1825 года, а последняя - в январе 1832 года. Книга выпущена в семи картонажных переплетах, главки заключены в футляр.



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