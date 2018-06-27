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Первое видеоселфи сняли медведи в Камчатском заповеднике

Фотоловушка сработала на движение косолапых. Приведя аппарат в действие, медведица продолжила шествие, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом, уделил ему несколько секунд, заглянув в объектив.

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