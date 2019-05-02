Первомайские демонстрации в Европе закончились беспорядками и арестами

По всей Франции задержаны почти 400 человек. В одном только Париже их 330. В ходе митингов пострадали 24 демонстранта и 14 полицейских. В Швеции за нарушение общественного порядка правоохранители задержали более 60 человек. В скандинавском королевстве стычки вспыхнули в процессе демонстрации неонацистов. Органы госбезопасности Швеции считают "Северное движение сопротивления" самой опасной организацией в стране. В соседней Финляндии эта партия уже попала под запрет за пропаганду насилия.