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Первую серийную модель под брендом "Волга" могут продемонстрировать в 2024 году

Горьковский автозавод может представить первую серийную модель автомобиля под брендом "Волга" уже в следующем году. Это заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как долго придется ждать, будет зависеть от сроков выбора иностранных партнеров.

По словам Мантурова, сборка новой модели будет вестись на площадках, "освобожденных иностранными автопроизводителями".

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