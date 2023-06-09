3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первую серийную модель под брендом "Волга" могут продемонстрировать в 2024 году
Горьковский автозавод может представить первую серийную модель автомобиля под брендом "Волга" уже в следующем году. Это заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как долго придется ждать, будет зависеть от сроков выбора иностранных партнеров.
По словам Мантурова, сборка новой модели будет вестись на площадках, "освобожденных иностранными автопроизводителями".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все