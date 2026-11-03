Первые результаты выборов в Конгресс США ожидаются утром 4 ноября
3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.
Первые результаты ожидаются утром 4 ноября. В ходе раннего голосования приняли участие рекордное количество человек - более 50 млн.
Основная борьба разворачивается между правящей Республиканской партией Трампа и демократами.
Итоги выборов в Конгресс во многом определят стартовые позиции кандидатов в президентской гонке в 2028-м году.