Первые результаты выборов в Конгресс США ожидаются утром 4 ноября

3 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.

Первые результаты ожидаются утром 4 ноября. В ходе раннего голосования приняли участие рекордное количество человек - более 50 млн.

Основная борьба разворачивается между правящей Республиканской партией Трампа и демократами.

Итоги выборов в Конгресс во многом определят стартовые позиции кандидатов в президентской гонке в 2028-м году.