Первые суда пересекли Ормузский пролив после объявления о перемирии

Первые суда утром 8 апреля прошли через Ормузский пролив в Оманский залив после объявления о двухнедельном прекращении огня, достигнутом между США и Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth прошел через Ормузский пролив в 8.44 UTC (11.44 по минскому времени). Судно Daytona Beach под флагом Либерии также вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 6.59 UTC (9.59 по минскому времени).