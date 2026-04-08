3.74 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Первые суда пересекли Ормузский пролив после объявления о перемирии
Первые суда утром 8 апреля прошли через Ормузский пролив в Оманский залив после объявления о двухнедельном прекращении огня, достигнутом между США и Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.
По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth прошел через Ормузский пролив в 8.44 UTC (11.44 по минскому времени). Судно Daytona Beach под флагом Либерии также вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 6.59 UTC (9.59 по минскому времени).
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что около 800 судов находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив после объявления о двухнедельном прекращении огня меду США и Ираном, среди которых 426 танкеров и более 50 газовозов.