Первые леди Франции и Германии попали в скандал

Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в память жертв Холокоста в Берлине, сообщает Bild. Проходя мимо каменных плит, первые леди рассмеялись, проявляя полное неуважение к погибшим в те страшные дни. Что вызвало у них смех - неизвестно.