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Первые леди Франции и Германии попали в скандал

Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в память жертв Холокоста в Берлине, сообщает Bild. Проходя мимо каменных плит, первые леди рассмеялись, проявляя полное неуважение к погибшим в те страшные дни. Что вызвало у них смех - неизвестно.

Газета назвала поведение супруг политиков "раздражающим" и отметила, что их веселье вызвало недоумение и в других европейских странах, а пользователи социальных сетей заявили о грубом нарушении этикета со стороны первых леди.

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