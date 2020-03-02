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Первые случаи заражения Covid-19 за последние сутки обнаружены в Чехии и Шотландии

В Токио не исключают введение режима чрезвычайной ситуации: в Японии уже 961 заболевший. В США зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Хуже всего ситуация в Южной Корее: там за сутки 476 новых случаев заражения и всего инфицированных более 4 000.

Во Франции из-за вспышки новой пневмонии пришлось временно закрыть Лувр. Отменен и Парижский полумарафон. Число случаев заражения в Пятой республике выросло до 130. Скончались двое.

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