Первые смерти от наркотической эпидемии фентанила уже в Европе. В Польше с начала года официально зарегистрировано почти 50 случаев отравления опиоидом, как минимум 4 подтвержденных летальных исхода. Еще 30 (причем все в одном воеводстве) официально не подтверждены. Это объясняется распространением электронных рецептов, а также рецептурных автоматов (онлайн-опции для получения рецепта на конкретное лекарство). Фентанил используется в медицине как анальгетик для лечения боли, вызванной, например, раком. Он приблизительно в 100 раз сильнее морфина. В Соединенных Штатах об употреблении этого наркотика говорят уже как об эпидемии зависимости и смерти, особенно среди бездомных. Ежегодно в результате употребления фентанила там умирает до 70 тыс. человек.