Первые теледебаты кандидатов в президенты США

В США сегодня пройдут первые предвыборные теледебаты в избирательной кампании - 2020. В Кливленде лицом к лицу встретятся кандидаты на пост президента Джозеф Байден и Дональд Трамп. Теледебаты будут разбиты на шесть сегментов по 15 минут. Каждый из них будет начинаться с вопроса ведущего. Темы определены заранее. Среди них пандемия, рассовые протесты, перспективы развития экономики. Накануне встречи с небольшим перевесом лидирует Байден. Но по мнению экспертов , в условиях жесткой борьбы этого года дебаты могут кардинально изменить ситуацию.