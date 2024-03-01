Первые в мире гонки на реактивных ранцах в Дубае не обошлись без ЧП

В Дубае - первые в мире гонки на реактивных ранцах. Зрелище больше похоже на ожившие комиксы про железного человека. Облачения участников имеют мощность в полторы тысячи лошадиных сил, благодаря чему реактивные ранцы способны развивать скорость до 128 километров в час. Во время соревнования не обошлось без ЧП: двое участников в процессе гонки столкнулись, но им удалось остаться в воздухе, еще один летчик и вовсе упал в воду.