Первые задержания в Страсбурге: арестованы пять человек, знакомых со стрелком

Во Франции прошли первые задержания по делу о стрельбе в Страсбурге. Арестованы пять человек, знакомых со стрелком. Самого же 29-летнего уроженца города во время спецоперации попробовали схватить французские военнослужащие.

Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления. Ранее он уже имел проблемы с законом и был известен властям. Мужчина отбыл тюремные сроки во Франции и Германии. Накануне его планировали арестовать, но не застали дома. При этом в городе были уже повышены меры безопасности - в Страсбурге проходили пленарные заседания европарламента.

Наша позиция абсолютно ясна: чтобы победить преступность, нам необходимо действовать сообща. Парламент не даст себя запугать ни криминальными, ни террористическими атаками. Мы продолжаем работать и реагировать на террор силой свободы и демократии".