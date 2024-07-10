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Первый день саммита НАТО подтвердил "агрессивную сущность" блока
Главы стран НАТО на встрече в Вашингтоне прокладывают путь к войне, а не к миру, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Первый день саммита альянса подтвердил "агрессивную сущность" блока. Байден анонсировал очередные поставки Киеву ракетных комплексов, в том числе американских Patriot, а также готовность дать более миллиарда долларов на системы ПВО.
Причем, генсек НАТО Столтенберг фактически признал, что сейчас военный блок воюет с Россией в Украине. По его словам, в альянсе не могут допустить победы Москвы.
Впрочем, реальность такова, что западные оборонные концерны не успевают производить достаточно техники и боеприпасов для ВСУ. Как пишет The Wall Street Journal, это признали многие высокопоставленные гости саммита. В эффективности озвученных мер сомневаются и американские генералы.
Я считаю, что обязательства по поставкам вооружений - это хорошо. И мы услышим об этом. Но никаких гарантий безопасности не может быть, пока нет желания об отправке войск НАТО и американских войск в Украину. А это единственная гарантия безопасности, которая может сработать. Но это станет нарушением собственных стандартов альянса, который не хочет вмешиваться напрямую. Хотите, чтобы Украина победила, но при этом избегаете встречи лицом к лицу? Надеетесь помешать Путину, не вмешиваясь прямо? Это продолжается уже два с половиной года. Нучто - получилось? Мне кажется, что не очень.
Согласно проекту коммюнике нынешнего саммита, альянс готовится заявить о том, что путь присоединения Украины к блоку необратим. Но вот только никаких внятных сроков. Как пишет обозреватель CNN Дэниэл Дэ-Пэтрис, НАТО следует сказать Киеву правду. А именно:Украине еще далеко до членства в альянсе. По его словам, администрации Байдена давно пора перестать притворяться, что это не так.
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