Первый день саммита НАТО подтвердил "агрессивную сущность" блока

Я считаю, что обязательства по поставкам вооружений - это хорошо. И мы услышим об этом. Но никаких гарантий безопасности не может быть, пока нет желания об отправке войск НАТО и американских войск в Украину. А это единственная гарантия безопасности, которая может сработать. Но это станет нарушением собственных стандартов альянса, который не хочет вмешиваться напрямую. Хотите, чтобы Украина победила, но при этом избегаете встречи лицом к лицу? Надеетесь помешать Путину, не вмешиваясь прямо? Это продолжается уже два с половиной года. Нучто - получилось? Мне кажется, что не очень.

Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе в 1997-2000 гг.