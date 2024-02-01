3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый и единственный случай ревматоидного артрита в Древнем Египте обнаружили археологи
Первый и пока единственный случай ревматоидного артрита в Древнем Египте обнаружили сотрудники археологической миссии из Польши и Италии. Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта, пишет интернет-портал "МИР24".
Открытие было сделано в ходе изучения останков скелета молодой женщины, найденного в провинции Асуан на юге страны. Как рассказал генсек Высшего совета по делам памятников древности Мустафа Вазири, обнаруженные кости явно говорят о том, что древние египтяне были подвержены заболеванию ревматоидным артритом.
По словам гендиректора управления древностей провинции Асуан Абдель Монема Саида, у женщины были поражены суставы с обеих сторон тела. Таким образом, этот случай стал одним из старейших в мире на сегодняшний день.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей