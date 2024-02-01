Первый и единственный случай ревматоидного артрита в Древнем Египте обнаружили археологи

Первый и пока единственный случай ревматоидного артрита в Древнем Египте обнаружили сотрудники археологической миссии из Польши и Италии. Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта, пишет интернет-портал "МИР24".

Открытие было сделано в ходе изучения останков скелета молодой женщины, найденного в провинции Асуан на юге страны. Как рассказал генсек Высшего совета по делам памятников древности Мустафа Вазири, обнаруженные кости явно говорят о том, что древние египтяне были подвержены заболеванию ревматоидным артритом.

По словам гендиректора управления древностей провинции Асуан Абдель Монема Саида, у женщины были поражены суставы с обеих сторон тела. Таким образом, этот случай стал одним из старейших в мире на сегодняшний день.