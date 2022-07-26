Первый корабль с зерном может отправиться из украинского порта 27 июля

Украинские власти сообщают, что первый корабль с зерном на борту отправится 27 июля из украинского порта Черноморск, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что проводится вся необходимая работа, чтобы уже на этой неделе был отправлен первый груз из порта. Несколькими днями ранее, 22 июля, в Стамбуле были подписаны документы (при посредничестве ООН и Турции), которые дают зеленый свет отправке зерна. Помимо порта Черноморск, отправка сельхозпродукции планируется из Одессы и порта Южный, первые суда из этих двух мест должны отправить в течение двух недель. В Турции будет работать координационный центр.