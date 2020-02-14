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Первый летальный случай от коронавируса зафиксирован в Японии
Тем временем в Японии, где больше всего заболевших за пределами Китая, есть первый летальный случай. Умерла 80-летняя женщина, госпитализированная несколько дней назад. Общее число инфицированных в стране достигло 250. Большинство - это пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, стоящий на карантине у берегов Йокогамы. Сегодня власти обещали эвакуировать с него туристов старше 80 лет. Также спуститься на берег разрешат пассажирам, в чьих каютах отсутствуют окна. Всех их проверят на наличие коронавируса.
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