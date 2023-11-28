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Первый международный чемпионат по сбору мусора прошел в Японии

Первый международный чемпионат по сбору мусора прошел в Японии

Первый чемпионат мира по сбору отходов прошел в столице Японии - Токио, пишет БЕЛТА.

Главная задача, которая стояла перед участниками, - собрать как можно больше мусора за 90 минут. По условиям состязания каждую страну представляет команда из трех человек. Им начисляются очки в зависимости от количества и типа мусора, который они собрали. Зоны поиска строго ограничены. После сбора игрокам дается еще 20 минут на сортировку отходов по категориям. В итоге победителем становится та команда, которая не просто собрала больше всего отходов по весу, но и грамотно их рассортировала. За мелкие предметы, например окурки от сигарет, начисляют более высокие баллы.

По словам организаторов, все команды собрали в общей сложности около 548 кг мусора. По итогам состязаний победу одержала команда из Великобритании. Она собрала более 57 кг мусора. Япония заняла второе место.

Следующий чемпионат мира по сбору мусора состоится в 2025 году. Ожидается, что он соберет еще больше участников.

Фото:pixabay.com

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