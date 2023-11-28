Первый международный чемпионат по сбору мусора прошел в Японии

Главная задача, которая стояла перед участниками, - собрать как можно больше мусора за 90 минут. По условиям состязания каждую страну представляет команда из трех человек. Им начисляются очки в зависимости от количества и типа мусора, который они собрали. Зоны поиска строго ограничены. После сбора игрокам дается еще 20 минут на сортировку отходов по категориям. В итоге победителем становится та команда, которая не просто собрала больше всего отходов по весу, но и грамотно их рассортировала. За мелкие предметы, например окурки от сигарет, начисляют более высокие баллы.