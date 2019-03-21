Первый подводный ресторан открылся в Европе

Заведение на глубине 5 с половиной метров появилось на южном побережье Норвегии. Монолитное сооружение с бетонными стенами толщиной до метра может выдерживать суровую скандинавскую погоду и сильнейшие штормовые волны. Более семи тысяч человек уже зарегистрировались, чтобы попробовать блюда в рыбной компании. Зал может принимать до 40 посетителей. Необычный ресторан получил название "Андэр", что по-норвежски означает "чудо".