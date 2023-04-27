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Первый республиканский банк США на грани банкротства

Очередное американское финансовое учреждение оказалось на грани банкротства. Катастрофа грозит Первому республиканскому банку - его акции упали на 48 процентов и капитализация снизилась до 900 миллионов долларов.

Резким падением отреагировал японский биржевой индекс Nikkei. Банковский кризис в США обострился в конце марта - начале апреля, тогда власти решили погасить пожар дешевыми деньгами, но они лишь временно смягчили проблему, теперь слабые банки стали рушиться первыми.

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