Первый скоростной подземный тоннель для электрокаров

Новую транспортную артерию под Лос-Анджелесом открыл американский бизнесмен Илон Маск. В ходе презентации, которая транслировалась на сайте BoringCompany, предприниматель рассказал, что для быстрого проезда по тоннелю автомобили будут оснащены выдвижными боковыми колесами. Машины будут спускать под землю специальные лифты. Двигаться по туннелю можно будет на скорости более 240 километров в час. Технологию продемонстрировали на автомобиле Tesla. Отметим, что подземные коридоры связывают несколько крупных районов Лос-Анджелеса и некоторые пригородные районы. Ожидается, что скоро подобные тоннели появятся и в Сан-Франциско.