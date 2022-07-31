Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Черногории. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Институт общественного здоровья страны. В институте отметили, что пациент находится в хорошем состоянии.



Для недопущения распространения вирусного заболевания специалисты провели все необходимые меры как в отношении больного, так и тех, кто контактировал с ним. Были проинформированы все компетентные структуры в соответствии с национальными и международными протоколами.



Черногория вошла в список стран, где зарегистрировано это заболевание. Сейчас в этом списке 79 государств.