Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Украине

Новую пневмонию диагностировали у мужчины, который вернулся из Италии. Число зараженных по всему миру превысило 90 тысяч. После Китая наихудшая ситуация в Южной Корее, Италии и Иране. В последнем, к слову, вирус серьезно ударил по правительству. COVID-19 подхватили 23 иранских депутата. Во всем мире ради нераспространения инфекции избегают массовых мероприятий. В Мьянме отменен традиционный военный парад. Под угрозой футбольные матчи Лиги чемпионов. На конец года могут перенести Олимпиаду в Токио.



