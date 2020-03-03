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Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Украине
Новую пневмонию диагностировали у мужчины, который вернулся из Италии. Число зараженных по всему миру превысило 90 тысяч. После Китая наихудшая ситуация в Южной Корее, Италии и Иране. В последнем, к слову, вирус серьезно ударил по правительству. COVID-19 подхватили 23 иранских депутата. Во всем мире ради нераспространения инфекции избегают массовых мероприятий. В Мьянме отменен традиционный военный парад. Под угрозой футбольные матчи Лиги чемпионов. На конец года могут перенести Олимпиаду в Токио.
Папа Римский прошел тест на коронавирус
Тест на коронавирус пришлось пройти даже Папе Римскому. На фоне многочисленных предположений о том, чем же мог заболеть Понтифик. Ранее стало известно, что он отменил несколько официальных встреч. Как оказалось - всего лишь из-за легкой простуды.
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