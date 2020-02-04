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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

По словам министра здравоохранения этой страны, заразился один из девяти бельгийцев, которых накануне привезли в королевство из Ухани.

В Китае опустели города из-за коронавируса

Китайские города-миллионники, которые все еще закрыты на карантин из-за угрозы распространения новой пневмонии, выглядят вымершими. Население старается по возможности не выходить из своих домов, опасаясь за собственное здоровье.

В Японии на карантин из-за коронавируса поместили круизный лайнер

А в Японии

на карантин из-за вируса поместили большой круизный лайнер

. Тысячи туристов были заблокированы на судне в порту Йокогамы. Дело в том, что у одного из пассажиров, как сообщается, было обнаружено заражение коронавирусом.

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