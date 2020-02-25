3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии
Первые два случая заражения коронавирусом подтвердились в Австрии. Также первыйслучай заражения зафиксирован на юге Италии - в административном центре Сицилии Палермо. До этого новую пневмонию диагностировали только у жителей северной части страны. По последним данным, там вирусом заразились более 230 человек.
Один из таких зараженных отправился отдыхать на Тенерифе. Гражданин Италии вместе с супругой целую неделю жил в местном отеле, прежде чем у него диагностировали коронавирус. Мужчина отправлен в госпиталь, а гостиница, в которой около тысячи постояльцев, попала под карантин.
А в Анкаре экстренную посадку совершил лайнер Турецких авиалиний, летевший из Тегерана. Сажать самолет пришлось в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров. Врачи сейчас измеряют температуру и другие показатели у всех 132 пассажиров и членов экипажа.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов