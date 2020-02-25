Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии

Первые два случая заражения коронавирусом подтвердились в Австрии. Также первыйслучай заражения зафиксирован на юге Италии - в административном центре Сицилии Палермо. До этого новую пневмонию диагностировали только у жителей северной части страны. По последним данным, там вирусом заразились более 230 человек.



Один из таких зараженных отправился отдыхать на Тенерифе. Гражданин Италии вместе с супругой целую неделю жил в местном отеле, прежде чем у него диагностировали коронавирус. Мужчина отправлен в госпиталь, а гостиница, в которой около тысячи постояльцев, попала под карантин.



А в Анкаре экстренную посадку совершил лайнер Турецких авиалиний, летевший из Тегерана. Сажать самолет пришлось в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров. Врачи сейчас измеряют температуру и другие показатели у всех 132 пассажиров и членов экипажа.



