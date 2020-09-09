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Первый снег выпал в Колорадо

Неожиданный сюрприз обнаружили утром жители американского штата Колорадо. В городе выпал первый снег! Он припорошил улицы, а также пустые столики еще не убранных с лета террас кафе и ресторанов. Сегодня в городе температура около нуля, а значит снег может пролежать на улице весь день. Такая погода особенно контрастирует с 30-градусной жарой в столице штата - Денвере.

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