Первый снег выпал в Колорадо

Неожиданный сюрприз обнаружили утром жители американского штата Колорадо. В городе выпал первый снег! Он припорошил улицы, а также пустые столики еще не убранных с лета террас кафе и ресторанов. Сегодня в городе температура около нуля, а значит снег может пролежать на улице весь день. Такая погода особенно контрастирует с 30-градусной жарой в столице штата - Денвере.



