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Первый снег выпал в Санкт-Петербурге
Первый в новом осенне-зимнем сезоне снег выпал в Санкт-Петербурге в ночь на 8 октября, сообщает ТАСС.
В соответствии с прогнозом синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются в Петербурге и Ленинградской области с 7 октября. Значительное похолодание с осадками в виде мокрого снега и сильным ветром принес циклон с запада. Ночью с 7 на 8 октября образовался небольшой снежный покров, который начал таять утром в условиях плюсовой температуры и дождя.
По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, шквалистым ветром до 23 м/с повреждены электросети в некоторых населенных пунктах. "В связи с неблагоприятными погодными условиями в некоторых населенных пунктах произошли аварийные отключения электроэнергии. Аварийные бригады уже работают", - говорится в сообщении пресс-службы.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу разослало предупреждение о том, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся. "По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 октября в Санкт-Петербурге ожидается дождь, мокрый снег, ветер порывами до 18 м/с", - отмечается в сообщении.
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