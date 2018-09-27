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Первый в этом сезоне снег выпал в Польше
Температура воздуха на границе с Чехией опустилась до минус трех. Трава, деревья, поля оказались покрыты инеем. Такое резкое похолодание не обрадовало ни жителей, ни туристов. Еще несколько дней назад там стояла теплая солнечная погода.
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