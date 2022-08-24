Первый в мире случай, когда у человека одновременно ВИЧ, ковид и оспа обезьян, выявлен в Италии

В Италии зафиксирован первый в мире случай, когда у одного человека одновременно были выявлены ВИЧ, ковид и оспа обезьян, пишет RT со ссылкой на Journal of Infection

Сообщается, что заразился таким "комбо" 36-летний пациент, у которого были "половые контакты с мужчиной без презерватива" во время путешествия по Испании. Через девять дней после возвращения домой у итальянца началась лихорадка, ему поставили диагноз "ковид".

Позже к симптомам добавилась сыпь, мужчину положили в инфекционку. Там у него подтвердили обезьянью оспу, заодно его проверили на ВИЧ, и этот тест тоже был положительным. Сейчас итальянец выписан после лечения от коронавируса и оспы.

Ученые сделали вывод, что оспой обезьян и коронавирусом можно заразиться одновременно.

