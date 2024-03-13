Первый в мире закон об искусственном интеллекте одобрили в ЕС

Европарламент одобрил первый в мире закон, регулирующий применение технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.



За принятие документа проголосовали 523 законодателя, 49 воздержались и только 46 выступили против.



Указывается, что в основе закона лежит принцип снижения рисков при использовании ИИ. Законом предусматриваются различные меры защиты общества: от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета некоторого контента. Кроме того, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций.



Однако подобные запреты могут не действовать в случаях, когда это затрагивает интересы безопасности. По этому вопросу были самые большие разногласия между Европарламентом, который стремился к ужесточению контроля за искусственным интеллектом, и государствами - членами ЕС, которые хотели дать своим силовым ведомствам допуск к системам ИИ для пресечения актов терроризма или торговли людьми.



