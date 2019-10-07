Первый выход в открытый космос провел экипаж МКС

Первый из 10-ти выходов в открытый космос провел экипаж Международной космической станции. В воскресенье за бортом МКС работали астронавты НАСА - Кристина Кук и Эндрю Морган. Они заменили батареи на солнечных антеннах станции. Каждая весит почти 200 килограммов, поэтому их крайне осторожно перемещали к месту установки. В открытом космосе астронавты провели более 7-ми часов.