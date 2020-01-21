Первый взлет на автопилоте успешно выполнил Airbus

Взлетели на автопилоте. Во Франции сегодня испытательный самолет Airbus успешно выполнил первый полностью автоматический взлет.Лайнер поднялся в небо, ориентируясь по комплексу визуального наблюдения на фюзеляже. По словам разработчиков,система автоматического руления, взлета и посадки обеспечивает большую безопасность полетов, чем при обычном управлении самолетом. Она и более экономична, так как не требует дополнительной аэродромной инфраструктуры. Однако пока Airbus не намерен оставить лайнеры без пилотов.



