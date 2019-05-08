Первый взлом криптобиржи. Украдены биткоины на 41 миллион долларов

Украдены биткоины на 41 миллион долларов гонконгской системы «Байнэнс». Хакеры завладели пользовательскими ключами и кодами. Уточняется, что киберпреступники получили доступ только к «горячим кошелькам», где хранится не более двух процентов от имеющихся у биржи активов. Остальные средства не пострадали. Для расследования инцидента временно приостановлен ввод и вывод средств. Система безопасности пройдет тщательную проверку.



