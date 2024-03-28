ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Песчаная буря бушует на севере Китая и в Амурской области России

Песчаная буря продолжает бушевать на севере Китая и в российской Амурской области. Стихия не утихает уже третий день. В результате парализовано движение в населенных пунктах и на региональных автотрассах.

Власти рекомендуют гражданам не покидать дома: содержание песка в воздухе настолько велико, что может вызвать у прохожего приступ удушья.

Из-за катастрофически сниженной видимости кратно выросло количество аварий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все