Песчаная буря бушует в Ираке

Восьмая за неполный месяц песчаная буря обрушилась на Ирак. В Багдаде временно была приостановлена работа аэропортов. Зафиксировано более 4 тысяч обращений в больницы с симптомами удушья. Сообщается о нескольких погибших.Ирак страдает от сильной засухи из-за глобального изменения климата. Малое количество осадков приводит к деградации почв, что в конечном итоге и порождает благоприятные условия для песчаных бурь.

