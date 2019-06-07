Песчаная буря обрушилась на Индию: погибли 18 человек

Не менее 20 пострадали. Стихия ударила по западной части штата Уттар-Прадеш. Большинство смертей были вызваны молниями и падением деревьев. Из-за непогоды часть жилых домов разрушена. Сообщается, что песчаные бури с молниями в ближайшие дни ударят по восточным районам штата.



