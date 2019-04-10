Песчаная буря обрушилась на северо-запад Индии

Многометровая стена пыли накрыла штат Раджастхан. Стихия сопровождалась проливными дождями и ураганным ветром. Видимость резко ухудшилась. Задержаны десятки рейсов. Кроме того, заметно похолодало. Такие природные катаклизмы для Индии в это время года не редкость. В прошлом году из-за целой серии песчаных бурь погибли около двухсот человек.