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Песчаная буря обрушилась на северо-запад Индии

Многометровая стена пыли накрыла штат Раджастхан. Стихия сопровождалась проливными дождями и ураганным ветром. Видимость резко ухудшилась. Задержаны десятки рейсов. Кроме того, заметно похолодало. Такие природные катаклизмы для Индии в это время года не редкость. В прошлом году из-за целой серии песчаных бурь погибли около двухсот человек.

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