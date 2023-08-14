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Песчаные бури захватили Ближний Восток

Иордания превратилась в Марс. Мощная песчаная буря накрыла город Аль-Мафрак. Небо окрасилось в красный цвет, а огромные песчаные облака буквально окутывают людей и постройки.

Подобная ситуация и в Марокко. Там порывы ветра достигали 80 километров в час. Повалены деревья, погиб один человек.

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