Песчаные бури захватили Ближний Восток

Иордания превратилась в Марс. Мощная песчаная буря накрыла город Аль-Мафрак. Небо окрасилось в красный цвет, а огромные песчаные облака буквально окутывают людей и постройки.

Подобная ситуация и в Марокко. Там порывы ветра достигали 80 километров в час. Повалены деревья, погиб один человек.