Пещерный плен. Операция по спасению школьников в Таиланде продолжается

Школьники, которые до сих пор находятся в пещере Таиланда, проведут под землей еще не менее двух дней. Спасатели продолжают разработку безопасного плана эвакуации. Вызволение пленников подводным путем с использованием аквалангов крайне опасно. Дети выросли в горной местности и не умеют плавать. Правда, окончательно от этого варианта не отказываются, хоть ситуация осложняется с каждым днем. Ранее погиб дайвер-доброволец, а сегодня стало известно о трех пострадавших спасателях, на которых обрушились обломки породы. Напомним, операция, в которой участвуют несколько тысяч человек, продолжается уже почти две недели: в пещеру закачивают кислород, сверлят горную породу и откачивают воду - она и есть самая большая угроза.