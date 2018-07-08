3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пещерный плен. Операция по спасению школьников в Таиланде продолжается
Школьники, которые до сих пор находятся в пещере Таиланда, проведут под землей еще не менее двух дней. Спасатели продолжают разработку безопасного плана эвакуации. Вызволение пленников подводным путем с использованием аквалангов крайне опасно. Дети выросли в горной местности и не умеют плавать. Правда, окончательно от этого варианта не отказываются, хоть ситуация осложняется с каждым днем. Ранее погиб дайвер-доброволец, а сегодня стало известно о трех пострадавших спасателях, на которых обрушились обломки породы. Напомним, операция, в которой участвуют несколько тысяч человек, продолжается уже почти две недели: в пещеру закачивают кислород, сверлят горную породу и откачивают воду - она и есть самая большая угроза.
К месту ЧП направляются специалисты основателя компании Space-X Илона Маска. Он включился в разработку механизмов для спасения школьников. Обсуждается вариант особой капсулы. Дети тем временем написали письмо родителям и учителям. В нем говорится, что все ребята здоровы.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов