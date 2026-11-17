Основные темы предстоящей трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина согласованы, отметил Дмитрий Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в центре внимания лидеров будут ближневосточный и украинский конфликты, а также вопросы ядерного разоружения.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры будут опираться на опыт союзничества трех держав в годы Второй мировой войны и при создании ООН.

Напомним, переговоры запланированы на 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Китайский город уже готов к встрече высоких гостей: в Шэньчжэне усилили меры безопасности, украсили город цветочными композициями и запустили тематическое панорамное световое шоу на более чем 40 небоскребах.