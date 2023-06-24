Песков: Москва высоко ценит посреднические усилия Александра Лукашенко

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что те посреднические усилия, которые предпринял Президент Беларуси Александр Лукашенко, совершались во имя высшей цели - избежать кровопролития, сообщает ТАСС.



Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит тот вклад в урегулирование конфликта, который внес Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что на данный момент новое обращение Путина не планируется.

Песков также заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратят, добавив, что власти России не будут преследовать бойцов "Вагнера", которые приняли участие в вооруженном мятеже, учитывая все их фронтовые заслуги. Кроме того, всем желающим будет предоставлена возможность подписать контракт с Минобороны России.

Песков также сказал, что основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин отправится в Беларусь.

Отвечая на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны РФ, Песков отметил, что это является прерогативой Президента РФ и вряд ли обсуждалось в ходе контактов по урегулированию мятежа.