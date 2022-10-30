Песков о переговорах Путина и Байдена: США должны услышать Россию

По словам пресс-секретаря российского лидера, переговоры президентов РФ и США могли бы состояться, если бы США захотели вернуться к обсуждению гарантий безопасности, пишет sb.by.



"Желание США прислушаться к нашим озабоченностям", - ответил Песков на вопрос, что могло бы стать платформой для таких переговоров.



"То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - пояснил представитель Кремля.

