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Песков: О возвращении Крыма не может быть речи
Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма невоенным путем, заявил, что любая дискуссия на эту тему воспринимается Москвой как желание отобрать российскую территорию, пишет БелТА.
"Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что такого типа заявления в очередной раз доказывают, что украинские власти не готовы и не способны к урегулированию вопросов невоенными методами.
Песков указал, что ряд средств массовой информации абсолютно неправильно интерпретировали высказывания украинского лидера, "чуть ли не как готовность заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами". Он напомнил, что еще до начала СВО в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. "И де-факто Украина от этого не oтказалась", - отметил чиновник.
Фото:pixabay.com
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