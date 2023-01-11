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Песков: Перспектив мирных переговоров с Украиной в текущих условиях нет
Перспектив для возобновления мирных переговоров с Украиной в текущих условиях не просматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет БелТА.
По его словам, в настоящее время не приходится говорить о каких-либо перспективах мирных переговоров, пока законодательство Украины запрещает президенту Зеленскому вести диалог с Российской Федерацией. Кроме того, Запад не дает Киеву проявлять гибкость в вопросе коммуникации с Россией.
Дмитрий Песков также отметил, что в проведении спецоперации сегодня отмечается положительная динамика. По его словам, тактические успехи в СВО, которые достигаются ценой героизма российских военных, очень важны.
Представитель Кремля также указал на то, что западные страны во главе с Вашингтоном демонстрируют готовность и дальше накачивать Украину вооружениями в то время, как их запасы все больше истощаются.
Фото:ТАСС
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