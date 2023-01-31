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Песков: Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что "Минск-2" был для них ширмой
Порошенко вместе с Меркель и Олландом подтвердили, что "Минск-2" был ширмой. Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песковпрокомментировал слова европейских политиков. Его слова приводитРИА Новости.
"[Экс-президентУкраиныПетр] Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и [экс-канцлерФРГАнгела] Меркель, и [бывший президентФранцииФрансуа] Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал он. - Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе".
Фото: ТАСС
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