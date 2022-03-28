Песков: Россия не станет бесплатно поставлять газ в Европу при отказе платить рублями

Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте заниматься благотворительностью Россия не станет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.



"Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются между ведомствами, с "Газпромом". И потом уже будут четкие временные рамки определяться", - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, что именно должно быть выполнено в этот срок.



Дмитрий Песков не стал детально говорить о том, какие меры может принять Россия, если Европа откажется платить за газ в рублях, предложив решать вопросы по мере их поступления.



"Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", - добавил он.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он также поручил до 31 марта доложить о мерах по этому вопросу. Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.