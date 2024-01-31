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Песков: Россия однозначно воспринимает учения НАТО как угрозу

Песков: Россия однозначно воспринимает учения НАТО как угрозу

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает начавшиеся в Европе военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 угрозой и принимает необходимые меры, пишет БЕЛТА.

Песков подчеркнул, что Россия однозначно воспринимает учения НАТО как угрозу, поскольку альянс задумывался, формировался и управляется США как инструмент конфронтации.

"Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются", - сказал он, указав при этом на то, что НАТО на протяжении уже нескольких десятилетий передвигает свою военную инфраструктуру к границам России.

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