Песков: Тема провокации в украинской Буче должна быть вынесена на повестку дня Совбеза ООН

Тема провокации в украинской Буче должна быть вынесена на повестку дня Совбеза ООН! Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что распространенным Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять! Специалисты Минобороны России выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева. Песков отметил, что версию Киева не подтверждает даже календарная последовательность событий. Еще 31 марта улыбающийся мэр Бучи Анатолий Федорук снимал видео о том, что русские военные покинули город. Про улицы усеянные трупами, на тот момент ни слова. Кадры с телами погибших украинская сторона продемонстрировала через три дня после ухода российских войск. Эти сцены, к слову, активно подхватили западные СМИ. Однако "видеодоказательство" на самом деле оказалось разоблачительным для самих же украинцев! На кадрах отчетливо видно, как якобы труп слева двигает рукой. Позже в зеркале заднего вида один из как бы убитых и вовсе "воскресает" и садится.