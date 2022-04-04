3.73 BYN
Песков: Тема провокации в украинской Буче должна быть вынесена на повестку дня Совбеза ООН
Тема провокации в украинской Буче должна быть вынесена на повестку дня Совбеза ООН! Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что распространенным Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять! Специалисты Минобороны России выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева. Песков отметил, что версию Киева не подтверждает даже календарная последовательность событий. Еще 31 марта улыбающийся мэр Бучи Анатолий Федорук снимал видео о том, что русские военные покинули город. Про улицы усеянные трупами, на тот момент ни слова. Кадры с телами погибших украинская сторона продемонстрировала через три дня после ухода российских войск. Эти сцены, к слову, активно подхватили западные СМИ. Однако "видеодоказательство" на самом деле оказалось разоблачительным для самих же украинцев! На кадрах отчетливо видно, как якобы труп слева двигает рукой. Позже в зеркале заднего вида один из как бы убитых и вовсе "воскресает" и садится.
Еще одна интересная деталь - белые повязки на рукавах этих погибших. Именно такие носили жители, которые получали российскую гуманитарную помощь или желали эвакуироваться по российским гуманитарным коридорам. Убежден, что кадры из Бучи - фейк, и первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил: "Когда идет активный бой, люди не будут гулять по улице массово как на кадрах, представленных Украиной". Кстати, лица погибших не показаны и следов крови на одежде или вокруг тел практически нет.
Градус ненависти в западном обществе повышают любыми способами
В Киеве же пытаются выставить это геноцидом. Президент Украины Зеленский обвинил Москву в терроре мирного населения. Обложки британских газет продолжают пестрить заголовками "Кошмар в Буче", "Геноцид", "Хуже, чем ИГИЛ", "Массовое убийство невинных" и "Россия должна ответить за это". Градус ненависти в западном сообществе искусственно повышают. Даже председательствующая в Совбезе ООН Великобритания согласие на проведение заседания по ситуации в Буче не дает. Зато президент Франции спешно высказался за необходимость нового ужесточения антироссийских санкций.