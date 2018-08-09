Песок с пляжа Сардинии обошелся британскому туристу в тысячу евро

40-летний мужчина после отдыха решил взять домой в качестве сувенира бутылку с морским итальянским песком. Но в планы дизайнера вмешались полицейские. Подобные действия на Сардинии запрещены законом, но британцу повезло - максимальный штраф за вывоз песка из Сардинии - 3 тысячи евро.