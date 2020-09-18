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Пессимистичные прогнозы. В Калифорнии продолжают сражаться с лесными пожарами

В Калифорнии продолжается борьба с природными пожарами. В округе Лос-Анджелеса с помощью самолета удалось успешно локализовать пламя. В ряде районов продолжают эвакуировать тысячи жителей. Огонь бушует более чем на 20 тысячах гектаров. По прогнозам пожарных, полностью укротить стихию удастся не ранее конца октября.

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